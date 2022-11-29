عن الأدوية المزوّرة في لبنان.. ماذا كشف نقيب الصّيادلة؟

أكد نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ "الصيادلة انتصروا لكرامتهم ورسالتهم الانسانية عبر خوضهم انتخابات ديمقراطية تشبههم".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اليوم الثلاثاء، أشار سلوم إلى أنّ " الأدوية المزوّرة والمهرّبة تدخل الحدود اللبنانية من دون حسيب أو رقيب"، موضحاً أن "نقابة الصيادلة تقوم بعمليات تفتيش دوريّة وتتعامل مع أيّ مخالفة ضمن الأطر القانونية".

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مع هذا، فقد شدّد سلوم على أنّ "الأهميّة اليوم تكمن في تأمين الأدوية الجيّدة في الأسواق المحليّة والصيدليات والمستشفيات تفادياً لانتشار الأدوية المزوّرة مكانها".