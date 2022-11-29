كركي رئيساً للجمعية العربية للضمان الاجتماعي

عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، في اطار فعاليات الندوة القومية التي تنظمها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربية في مدينة عمان -الأردن، حول "تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في مؤسسات الضمان الاجتماعي تعزيزا لبرامج الحماية الاجتماعية"، جمعية عمومية حضرها رؤساء وممثلون عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من الدول العربية (الاردن، تونس، الجزائر، السودان، فلسطين، لبنان، المغرب وموريتانيا) بالاضافة الى ممثل فريق أصحاب الأعمال وممثل مكتب العمل العربي في المكتب التنفيذي.

Advertisement

وبعد المصادقة على كل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي تضمنت اقرار تقرير عن أعمال الجمعية للعامين 2021-2022، وتقرير عن الوضع المالي للجمعية، بالاضافة الى اقرار موازنة الجمعية وخطة عملها للعامين 2023 -2024 تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية للعامين 2023 -2024.

وبعدها تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي المنتخب حيث تم تجديد الثقة بالمدير العام للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي عبر انتخابه رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية (رئيس الجمعية) للعامين 2023 - 2024، ورئيس هيئة التقاعد في فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائبا للرئيس.

كما تم انتخاب الاستاذ محمد خليفة مسؤولا ماليا للجمعية، بالاضافة الى كونه مديراً للعلاقات العامة.