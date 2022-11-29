البعريني بحث والحلبي في مواضيع تربوية

زار عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، وزير التربية القاضي عباس الحلبي رافقه مسؤول المكتب التربوي أحمد البعريني.



وتم البحث خلال اللقاء، حسب بيان لمكتب البعريني، في "الأوضاع العامة المتعلقة بالتعليم، لاسيما تلك التي تعنى بالتجهيزات، وضرورة تأمين التدفئة للمدارس التي ترزح تحت البرد القارس.

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كما تم التباحث في شؤون الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والأكاديمي وتأخير مستحقاتهم.



واطلع البعريني الحلبي على "مسألة المباني التي تحتاج إلى رعاية من قبل الوزارة، وأخذ وعدا منه بزيارة مناطق جرد القيطع للكشف على الأبنية كافة".