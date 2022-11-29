برق ورعد وأمطار.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وممطر احيانا وينحسر اعتباراً من مساء يوم الأربعاء.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة.





الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة يتشكّل الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانًا، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ م ويتدنى تساقطها ليلا الى ٢٢٠٠م وما فوق.

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الأربعاء: غائم جزئيًاً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطارمحلية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويتحسن الطقس خلال الفترة المسائية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي في الفترة الصباحية والمسائية .

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي في الفترة المسائية .