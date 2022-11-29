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لبنان

دخلا أحد المنازل في حلبا وسرقا مالًا ومجوهرات من داخل الخزنة.. هكذا أوقفا بوقت قياسي (صورة)

Lebanon 24
29-11-2022 | 03:47
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه بتاريخ 13-11-2022، أقدم مجهولان على الدخول الى منزل أحد المواطنين في محلة كوشا – حلبا، وسرقا من داخله خزنة تحتوي على مبلغ كبير من المال ومجوهرات، وفرّا إلى جهة مجهولة.

 

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهما، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت وفي خلال ساعات، إلى تحديد هوية المتورطَيْن بعملية السرقة، وهما:

 

- ر. م. (مواليد عام 2002، مكتوم القيد)

 

- ر. م. (مواليد عام 2000، لبناني)

 

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من /6/ ساعات على حصول عملية السرقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة كوشا وضبطت بحوزتهما الخزنة المسروقة. وبتفتيشهما، عثر بحوزة الثاني على كمية من حشيشة الكيف.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة الخزنة من محلة كوشا، وأنهما كانا بصدد فتحها قبل عملية توقيفهما دون أن يتمكنا من ذلك.

 

كما صرّحا بإقدامهما على سرقة العديد من الدراجات الآلية في حلبا والمناطق المحيطة.

 

وسُلمت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

 

 

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