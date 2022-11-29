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لبنان

تلوث جرثومي وبكتيريا في مياه الشرب في جبل لبنان!

Lebanon 24
29-11-2022 | 03:53
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 اعلن محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في بيان انه "بنتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينات المياه المعبأة للشرب المأخوذة خلال الحملة التي أطلقت للتثبت من سلامة مياه الشرب، تبين وجود تلوث جرثومي وبكتيريا في عدد من العينات".

وقد أصدر المحافظ المكاوي قرارات عدة توزعت بين الختم بالشمع الأحمر وعددها ٦٨ ووقف العمل عددها ١٨ والإنذارات للعمل على تصحيح أوضاع المؤسسات وعددها ٢٦، وتقديم ما يثبت زوال الأسباب التي دعت الى الإجراءات الصارمة وتنفيذ الشروط الصحية المحددة من مصلحة الصحة. كما كلف المحافظ المكاوي قيادة منطقة جبل لبنان تنفيذ القرارات وإيداعه النتيجة بالسرعة اللازمة".

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المصدر: الوكالة الوطنية
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