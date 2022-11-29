توجيهات من أوجيرو" بشأن "كلمات السر" ... اليكم التفاصيل

كتبت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر": "نذكركم بأهمية اختيار كلمات سر فريدة وصعبة الاختراق مؤلّفة من أحرف، أرقام ورموز مختلفة كما وتفعيل التوثيق الثنائي 2 Factor Authentication لحساباتكم الإلكترونيّة كافة"

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