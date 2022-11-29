بسبب أعمال الصيانة... قطع الطريق عند مفرق "البلمند"

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام القوى الامنية بقطع الطريق عند "مفرق البلمند" وتحويلها بإتجاه الطريق البحرية، وذلك بسبب تنفيذ "شركة كهرباء قاديشا" بعض أعمال الصيانة.



Advertisement