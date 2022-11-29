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لبنان

بسبب أعمال الصيانة... قطع الطريق عند مفرق "البلمند"

Lebanon 24
29-11-2022 | 04:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام  القوى الامنية بقطع الطريق عند "مفرق البلمند" وتحويلها بإتجاه الطريق البحرية، وذلك بسبب تنفيذ "شركة كهرباء قاديشا" بعض أعمال الصيانة.
 

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