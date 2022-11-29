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لبنان

هاشم زار وزير الدفاع: لاعطاء أصحاب الاملاك المشغولة من "اليونيفيل" مستحقاتهم

Lebanon 24
29-11-2022 | 04:46
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أمل النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح له بعد لقائه وزير الدفاع الوطني موريس سليم في ان "تلتزم الحكومة بما عليها من واجبات لتؤدي الحقوق لاصحابها بعد طول انتظار لسنوات خلت بما يتعلق بالحقوق المترتبة لأصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات "اليونيفيل" في مناطق وجودهم على امتداد مساحة الجنوب الى اعالي العرقوب"، معتبرا انه "لا يجوز التغاضي او التأخر في دفع المستحقات خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة".  

 

ونقل هاشم عن الوزير سليم تجاوبه، لافتا الى انه "اجرى الاتصالات اللازمة لتأمين الاموال لتصل لاصحابها وهذا حق وواجب الدولة".

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