التوتر كبير.. اشتباكات عنيفة في محيط برج البراجنة

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن تجدّد الاشتباكات المسلحة، صباح اليوم الثلاثاء، في محيط مخيم برج البراجنة.

وبحسب المعلومات، فإنّ التوتر الذي تشهدهُ المنطقة يأتي بعد اشتباكات شهدتها، أمس، وذلك على الرغم من انتشار الجيش في المحلّة.