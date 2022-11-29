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لبنان
جنبلاط يُشدّد على التواصل مع عرب 48
Lebanon 24
29-11-2022
|
05:20
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بعد المحاضرة التي ألقاها الدكتور ثائر أبو صالح حول دور الدروز في مواجهة المخططات الاستعمارية، بعث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برسالة الى ابو صالح معلّقاً فيها على مضمون محاضرته، قال فيها: "الأستاذ ثائر أبو صالح المحترم، لقد استمعت الى محاضرتكم في جامعة حيفا والتي تعود الى بضعة أشهر الى الوراء. وإذا كنت أوافق على المضمون العام لتلك المحاضرة لكنني لا أفهم تجاهلكم لنضال العرب الموحدين الدروز في لبنان وعلى مدى عقود، والتواصل القومي مع جبل العرب.
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إنني أشكركم على إشارتكم حول دور كمال جنبلاط بالتنسيق مع والدكم وكمال أبو لطيف في التنسيق مع عبد الناصر لإجهاض مشروع إسرائيل في الدولة الدرزية. وبالمناسبة علينا أن لا ننسى دور اللواء شوكت شقير في هذا المجال. لكن لا أفهم هذه الاشارة العابرة والغامضة حول اغتياله التي تترك علامات استفهام"، مضيفا "على أمل أن تتوضح الصورة في المستقبل، وتقبلوا فائق المحبة والاحترام".
وقد رد الدكتور أبو صالح على جنبلاط برسالة مماثلة، فيما الحزب التقدمي الاشتراكي بصدد ارسال رسالة مفصلة حول الحقائق التاريخية التي لطالما حرص على تكريسها جنبلاط من ضمن موقفه المبدئي حول ضرورة التواصل مع عرب ٤٨ وتثبيت هويتهم الفلسطينية العربية وعمقهم الإسلامي، وتأكيداً على الدور الذي لعبه الحزب ويستمر به في تعزيز التواصل مع عرب ٤٨ وأبناء الموحدين الدروز في الأراضي المحتلة وفي منع كل محاولات طمس هويتهم العربية في مناطق انتشارهم.
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