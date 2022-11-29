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لبنان

بعد زيارته نقابة الصيادلة... سفير يعرب عن رغبته بمساعدة لبنان

Lebanon 24
29-11-2022 | 05:39
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 زار سفير تونس في لبنان زيد كيلاني نقابة الصيادلة، وابدى اعجابه بـ"الدور الكبير الذي يقوم به نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم".
 
وأعرب السفير التونسي عن رغبته في "تبادل الخبرات بين البلدين ومساعدة الشعب اللبناني".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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