Advertisement

لبنان

أبرحوه ضرباً... هذا ما حصل مع أحد الطلاب في معهد مهنيّ!

Lebanon 24
29-11-2022 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1015344-638053240698742534.jpg
Doc-P-1015344-638053240698742534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطالب "ه.حبلي" تعرّض لضرب مبرحٍ من قبل زملائه داخل معهد صيدا المهني، نتيجة إشكال حصل بينهم، لم تُعرف أسبابه.
 
وقد طالب والد الشاب وزير التربية بفتح تحقيق فوري بالحادثة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد جريمة صيدا... عائلة الصوص سلمت ولديها لفرع المعلومات: نطالب بتحقيق عادل وشفاف ينصف المظلوم
lebanon 24
29/11/2022 22:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تطالب باستبعاد أميركا من المونديال بعد "واقعة العلم"
lebanon 24
29/11/2022 22:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"طالبان" تلغي الهدنة... هذا ما طلبته من عناصرها
lebanon 24
29/11/2022 22:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من توتّرات أمنيّة في عقتنيت - صيدا بعد الجريمة المروّعة؟
lebanon 24
29/11/2022 22:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

طالب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:40 | 2022-11-29
14:00 | 2022-11-29
14:00 | 2022-11-29
13:22 | 2022-11-29
13:08 | 2022-11-29
13:01 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website