أبرحوه ضرباً... هذا ما حصل مع أحد الطلاب في معهد مهنيّ!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطالب "ه.حبلي" تعرّض لضرب مبرحٍ من قبل زملائه داخل معهد صيدا المهني، نتيجة إشكال حصل بينهم، لم تُعرف أسبابه.

وقد طالب والد الشاب وزير التربية بفتح تحقيق فوري بالحادثة.