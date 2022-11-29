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لبنان

جولة لمراقبين صحيين على المطاعم في طرابلس

Lebanon 24
29-11-2022 | 06:12
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تقوم دورية من شرطة بلدية طرابلس يرافقها مراقبون صحيون بجولة على المطاعم وإجراء الفحوصات على المأكولات، للتأكد من اتباع الشروط الصحية في المطاعم والسلامة الغذائية، على ان تستمر الحملة على جميع المطاعم في مدينة طرابلس.
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