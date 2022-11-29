جولة لمراقبين صحيين على المطاعم في طرابلس

تقوم دورية من شرطة بلدية طرابلس يرافقها مراقبون صحيون بجولة على المطاعم وإجراء الفحوصات على المأكولات، للتأكد من اتباع الشروط الصحية في المطاعم والسلامة الغذائية، على ان تستمر الحملة على جميع المطاعم في مدينة طرابلس.

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