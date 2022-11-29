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لبنان

لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2022 | 06:12
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "بعض المصارف أبلغ زبائنه، اليوم الثلاثاء، بأنّ الإيداعات لمنصّة صيرفة ستتوقف خلال الأيام المقبلة وتحديداً في أوقات الدوّام الرسمي للمصارف، وذلك من أجل السّماح للموظفين بتقاضي رواتبهم استناداً للتعميم رقم 161 الذي أعلن مصرف لبنان تجديد العمل به في تعميمٍ صادرٍ عنه، اليوم.
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وأوضحت المصادر أنه "يُمكن للمواطنين استئناف إيداع مبالغ الليرة في حسابات صيرفة في أيّ وقت خلال النهار، مُشيرة إلى أن "سحوبات الدولار المُرتبطة بتلك الإيداعات ستكون قائمة في خلال أوقات الدوام الرسمي حصراً".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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