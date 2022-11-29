وزارة الصحة تطلق حملة التلقيح ضد الكوليرا في دور رعاية المسنين

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الاتي:"أطلقت وزارة الصحة العامة، حملة تلقيح ضد الكوليرا، في دور رعاية المسنين ومراكز التأهيل والعلاج المخصصة لكبار السن، إضافة الى إعطائهم الجرعة التعزيزية من لقاح كوفيد- 19. وتأتي هذه الحملة كجزء من الخطة للمرحلة الاولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا والتي تشمل: المحافظات التي تشهد انتشارا واسعا للكوليرا، وهي الشمال وعكار والبقاع وبعلبك الهرمل والسجون ودور رعاية المسنين.بدأت الحملة صباحا في دار الرحمة للمسنين في عين سعادة، وذلك بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني حيث تم تلقيح اكثر من 300 نزيل وحوالي 100 عامل صحي. وستستمر حملة تلقيح المسنين لمدة اسبوعين لتشمل جميع المراكز ودور الرعاية الموجودة على الاراضي اللبنانية كافة".