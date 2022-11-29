الجيش يداهم منازل مطلوبين في بر الياس... والسبب؟

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 29 / 11 / 2022، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع وأوقفت 4 مواطنين لإقدامهم على إطلاق النار في تواريخ سابقة.ضبط في حوزتهم سلاح حربي وبندقيتان وكمية من الذخيرة ومبلغ مالي.