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لبنان

سرقة كابلات 3 محطات كهرباء في اقليم الخروب!

Lebanon 24
29-11-2022 | 07:35
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تعرضت 3 محطات للكهرباء في منطقة اقليم الخروب للسرقة، وهي محطة "الناعورة" (هوائية عامة)، في بلدة برجا ومحطة "المغسل" في بلدة الوردانية، والثالثة محطة "المشاع" في بلدة داريا ( هوائية عامة)، حيث تم قطع كابلاتها، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان بالامر.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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