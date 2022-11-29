سرقة كابلات 3 محطات كهرباء في اقليم الخروب!

تعرضت 3 محطات للكهرباء في منطقة اقليم الخروب للسرقة، وهي محطة "الناعورة" (هوائية عامة)، في بلدة برجا ومحطة "المغسل" في بلدة الوردانية، والثالثة محطة "المشاع" في بلدة داريا ( هوائية عامة)، حيث تم قطع كابلاتها، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان بالامر.

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