بو صعب يكشف... هذا ما طلبه مصرفيّ كبير منه

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إنّ "هناك مجموعة من النواب لا يستهان بها لا تريد مناقشة قانون "الكابيتول كونترول"، وهناك مجموعة أخرى لا يستهان بها من النواب لا تريد اقرار القانون".

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