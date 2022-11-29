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لبنان

بو صعب يكشف... هذا ما طلبه مصرفيّ كبير منه

Lebanon 24
29-11-2022 | 07:42
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قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إنّ "هناك مجموعة من النواب لا يستهان بها لا تريد مناقشة قانون "الكابيتول كونترول"، وهناك مجموعة أخرى لا يستهان بها من النواب لا تريد اقرار القانون".
 
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وسأل بوصعب بعد إنتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول": ماذا يعني حين يطلب مني مصرفي كبير دعوة ممثل عن مجموعات مودعين وأن يكون حاضرًا في الجلسة على ماذا يدل ذلك؟"
 
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