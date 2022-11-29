آخر خبرٍ عن الكهرباء.. ماذا سيجري بعد أيّام؟

كشفت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إن باخرة محملة بالمازوت وصلت إلى معمل الزهراني قبل أيام قليلة، وقد جرى أخذ عينات منها لفحصها في دبي قبل تفريغها بعد أيّام.

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ولفتت المصادر إلى أن "حمولة هذه الباخرة تُقدّر بـ38 ألف طن"، موضحة أنّ "معمل الزهراني سيحصلُ على 20 ألف طن من الكمية التي سيذهب الباقي منها إلى معمل دير عمار".

وأوضحت المصادر أن "تلك الكمية قد تكفي لتوليد الكهرباء لـ20 يوماً"، مشيرة إلى أن "التغذية لن تزداد كثيراً عبر تلك الكمية، أي أنها لن تتجاوز الـ3 ساعات يومياً في الوقت الرّاهن"، وأضافت: "حالياً، فإنّ مُعدّل انتاج الكهرباء على الشبكة العامة يصلُ إلى 250 ميغاواط وذلك من خلال توليد الطاقة من معملي الزهراني ودير عمار، في حين أن معملي الجية والذوق ليسا في الخدمة حالياً".