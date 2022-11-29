الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)

مرّة جديدة أوتوستراد جونيّة يغرق بمياه الأمطار #lebanon24 pic.twitter.com/Z5UdFJzIA1
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 29, 2022
مرّة جديدة أوتوستراد جونيّة يغرق بمياه الأمطار #lebanon24 pic.twitter.com/Z5UdFJzIA1
أوتوستراد جونيّة يغرق بمياه الأمطار #lebanon24 pic.twitter.com/FLUYYIhfPy
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 29, 2022
أوتوستراد جونيّة يغرق بمياه الأمطار #lebanon24 pic.twitter.com/FLUYYIhfPy
مياه الأمطار تُغرق أوتوستراد جونيّة#lebanon24 pic.twitter.com/Gegd6pIVwM
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 29, 2022
مياه الأمطار تُغرق أوتوستراد جونيّة#lebanon24 pic.twitter.com/Gegd6pIVwM
مياه الأمطار تُغرق كفرحباب#lebanon24 pic.twitter.com/jugcwIsG2v
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 29, 2022
مياه الأمطار تُغرق كفرحباب#lebanon24 pic.twitter.com/jugcwIsG2v
مباشرة من كفرحباب... الأمطار أغرقت الطريق#lebanon24 pic.twitter.com/g6z3svX5lP
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 29, 2022
مباشرة من كفرحباب... الأمطار أغرقت الطريق#lebanon24 pic.twitter.com/g6z3svX5lP
تحولت الطرقات الى مستنقع اثر الامطار الكثيفة، والسيول التي تسببت بها، خصوصا في منطقة كسروان.
واليكم هذا الفيديو من منطقة كفرحباب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: pic.twitter.com/rQiOpSuoA0
— كُن مُواطِن (@kon_mowaten) November 29, 2022
تحولت الطرقات الى مستنقع اثر الامطار الكثيفة، والسيول التي تسببت بها، خصوصا في منطقة كسروان.
واليكم هذا الفيديو من منطقة كفرحباب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: pic.twitter.com/rQiOpSuoA0