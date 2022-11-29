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لبنان

الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2022 | 08:02
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عند كل "شتوة" تتحوّل حياة اللبنانيين إلى "نقمة"، وهذا ما حصل بعد ظهر اليوم، عندما تساقطت الأمطار بغزارة، وتحوّلت الطرقات الساحليّة الكسروانيّة إلى ما يُشبه المستنقعات، واجتاحتها السيول وجرفت معها بعض السيارات، واحتجزت المواطنين داخل سياراتهم، والطلاب العائدين من مدارسهم داخل باصاتهم.
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وقد توقفت حركة السير على أوتوستراد جونيّة، بعدما غرق الطريق بمياه الأمطار الغزيرة، وقد تشكّلت الشلالات بين المسلك الغربيّ والشرقيّ كما أظهرته فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة.


أمّا في كفرحباب، فحال الطريق كان أسوأ، وقد هدّد إرتفاع مستوى المياه حياة السائقين، وجرفت السيول سيارات صغيرة كانت في المحلة، ودخلت مياه الأمطار إلى داخل المنازل والمحلات.

هذا وناشد المواطنون العالقون القوى الأمنيّة لمساعدتهم.
 
 
 
 

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