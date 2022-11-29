الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)

تحولت الطرقات الى مستنقع اثر الامطار الكثيفة، والسيول التي تسببت بها، خصوصا في منطقة كسروان.



واليكم هذا الفيديو من منطقة كفرحباب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: pic.twitter.com/rQiOpSuoA0 — كُن مُواطِن (@kon_mowaten) November 29, 2022

وصدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للسيول التي تشكلت بفعل غزارة الأمطار في منطقة جونية واجتاحت مركز الدفاع المدني الذي يقع تحت الجسر.

وكان مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار قد تواصل مع رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح رئيس بلدية جونية السيد جوان حبيش للتداول في كيفية معالجة المشكلة وتأمين مقر بديل للعناصر يمكنهم من متابعة عملهم في سبيل تلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وقد أبدى حبيش تجاوباً كبيراً معرباً عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني في خدمة أهالي منطقة جونية والجوار.

توازياً يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في هذه الاثناء على انقاذ المواطنين الذين احتجزوا داخل رتل من السيارات على اوتوستراد جونية الرئيسي وطرقاتها الفرعية التي تحولت إلى مستنقعات للمياه.

كما شهد المسلك الشرقي للاوتوستراد في بلدة نهر ابراهيم زحمة سير خانقة بسبب غزارة الامطار، وغمرت السيول أحياء المنطقة. كذلك، توقف السير على الطريق البحرية من نهر ابراهيم وصولا الى مدينة جبيل، وعلق الناس في سياراتهم، وناشدوا القوى الامنية والدفاع المدني مساعدتهم.