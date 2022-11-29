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لبنان

لماذا زار السفير السوري قائد الجيش؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 08:33
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير السوري في لبنان السيد علي عبد الكريم علي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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