حملة في طرابلس للتأكد من سلامة المأكولات في المطاعم

Advertisement

قامت دورية من شرطة بلدية طرابلس، برفقة فريق المراقبين الصحيين في البلدية، بجولة على المطاعم ومحال المأكولات، لإجراء الفحوصات على المأكولات والتأكد سلامتها ومن اتباع الشروط الصحية في المطاعم والسلامة الغذائية، وذلك في إطار حملة اطلقت بعد تضرر عدد من المواطنين.وأوضح عناصر الدورية ان "الحملة تستمر لتشمل كل المطاعم في مدينة طرابلس".