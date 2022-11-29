17
o
بيروت
19
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طلاّب جامعة الرّوح القدس في قاعدة القطاع الغربي لليونيفيل
Lebanon 24
29-11-2022
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار طلاب من جامعة الرّوح القدس- الكسليك ومكتب العلاقات الدّولية فيها، قاعدة القطاع الغربي لليونيفيل في منطقة شمع في جنوب لبنان بهدف التعرّف إلى عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السّلام ودورها في تعزيز السّلام في منطقة عملياتها وعلى طول الخط الأزرق. وخلال الزيارة، تمكّن الطّلاب، القادمون من خلفيّات أكاديميّة متنوّعة، من التّواصل مع جنود اليونيفيل المنتمين إلى جنسيّات متعدّدة والبحث في أكثر من موضوع.
Advertisement
استُهلت الزّيارة بقدّاس إلهي، تبعه عرض قدّمه العميد جوزيبي بيرتونشيللو، أكّد فيه على أهمّيّة دور البعثة وعملها جنبًا إلى جنب مع القوّات المسلّحة اللّبنانية والمجتمعات المُضيفة منذ العام 1978. هذا واختُتمت الزيارة بغداءٍ، تبادل خلاله الجنود والطّلاب الأحاديث، حيث سلّط الجنود الضّوء على أنشطتهم الاجتماعيّة وعلاقات التّعاون التي نسجوها في المنطقة.
وتجدُر الإشارة إلى العلاقة الوثيقة الّتي تربط جامعة الرّوح القدس- الكسليك بقوّات اليونيفيل، لا سيّما لجهة التّعاون المشترك وتنظيم المؤتمرات والزّيارات ووضع البرامج المشتركة حول بناء السّلام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
15:09 | 2022-11-28
28/11/2022 03:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
00:34 | 2022-11-29
29/11/2022 12:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
06:12 | 2022-11-29
29/11/2022 06:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
08:02 | 2022-11-29
29/11/2022 08:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
22:00 | 2022-11-28
28/11/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:40 | 2022-11-29
إلى معوّض "الثرثار": ما هكذا يكون مشوار الرئاسة
14:00 | 2022-11-29
للذين سيتقاضون رواتبهم بـ"دولار صيرفة".. إقرأوا هذا الخبر
14:00 | 2022-11-29
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:22 | 2022-11-29
"استياء كبير".. هكذا علّق نواب على مشهد السّيول في الطرقات
13:08 | 2022-11-29
فيديو يُظهر ما فعلته السّيول بمنازل مواطنين اليوم.. شاهدوا الآن
13:01 | 2022-11-29
نهاية أسبوع حامية لـ"التيار"
فيديو
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
29/11/2022 22:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
29/11/2022 22:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
29/11/2022 22:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact