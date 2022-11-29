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لبنان

طلاّب جامعة الرّوح القدس في قاعدة القطاع الغربي لليونيفيل

Lebanon 24
29-11-2022 | 08:40
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زار طلاب من جامعة الرّوح القدس- الكسليك ومكتب العلاقات الدّولية فيها، قاعدة القطاع الغربي لليونيفيل في منطقة شمع في جنوب لبنان بهدف التعرّف إلى عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السّلام ودورها في تعزيز السّلام في منطقة عملياتها وعلى طول الخط الأزرق. وخلال الزيارة، تمكّن الطّلاب، القادمون من خلفيّات أكاديميّة متنوّعة، من التّواصل مع جنود اليونيفيل المنتمين إلى جنسيّات متعدّدة والبحث في أكثر من موضوع. 
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استُهلت الزّيارة بقدّاس إلهي، تبعه عرض قدّمه العميد جوزيبي بيرتونشيللو، أكّد فيه على أهمّيّة دور البعثة وعملها جنبًا إلى جنب مع القوّات المسلّحة اللّبنانية والمجتمعات المُضيفة منذ العام 1978. هذا واختُتمت الزيارة بغداءٍ، تبادل خلاله الجنود والطّلاب الأحاديث، حيث سلّط الجنود الضّوء على أنشطتهم الاجتماعيّة وعلاقات التّعاون التي نسجوها في المنطقة.
وتجدُر الإشارة إلى العلاقة الوثيقة الّتي تربط جامعة الرّوح القدس- الكسليك بقوّات اليونيفيل، لا سيّما لجهة التّعاون المشترك وتنظيم المؤتمرات والزّيارات ووضع البرامج المشتركة حول بناء السّلام.
 
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