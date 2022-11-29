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لبنان

بعدما اجتاحت السيول الطرقات في جونية... هذا ما أعلنه الدفاع المدني

Lebanon 24
29-11-2022 | 09:21
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للسيول التي تشكلت بفعل غزارة الأمطار في منطقة جونية واجتاحت مركز الدفاع المدني الذي يقع تحت الجسر.
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وكان مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار قد تواصل مع رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح رئيس بلدية جونية السيد جوان حبيش للتداول في كيفية معالجة المشكلة وتأمين مقر بديل للعناصر يمكنهم من متابعة عملهم في سبيل تلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة.
وقد أبدى حبيش تجاوباً كبيراً معرباً عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني في خدمة أهالي منطقة جونية والجوار.
توازياً يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في هذه الاثناء على انقاذ المواطنين الذين احتجزوا داخل رتل من السيارات على اوتوستراد جونية الرئيسي وطرقاتها الفرعية التي تحولت إلى مستنقعات للمياه.
 
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