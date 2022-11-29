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لبنان

شيا زارت الرابطة المارونية: المماطلة بانتخاب رئيس الجمهورية ليست لمصلحة لبنان

Lebanon 24
29-11-2022 | 09:29
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زارت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، مقر الرابطة المارونية، وكان في استقبالها رئيس الرابطة السفير خليل كرم واعضاء المجلس التنفيذي.

في مستهل اللقاء، تحدث كرم عن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، وتطرق الى اوضاع لبنان الحالية على مختلف الصعد.

وقدمت السفيرة شيا  عرضا مسهبا عن الاسهامات  الاميركية في عدد من المشروعات الانمائية والدور الفعال الذي اضطلعت به في تسريع ترسيم الحدود، مشددة على "وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وإن الاطالة والمراهنة على عامل الوقت ليستا في مصلحة لبنان".

وقالت شيا: "يتعين البت بالاصلاحات المطلوبة، لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للدول والمنظمات المانحة البدء بمساعدة لبنان على النهوض"، مؤكدة  "أن الوضع في لبنان غير ميؤوس منه، وكان اتفاق على تفعيل التعاون مع الرابطة المارونية في ميادين اختصاصها".

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المصدر: الوكالة الوطنية
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