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لبنان

احتفال غاب عن لبنان... مولوي شارك باليوم الوطني الاماراتي في فرنسا

Lebanon 24
29-11-2022 | 09:40
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شارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، برفقة سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، في اليوم الوطني الاماراتي الـ51، على هامش الزيارة التي يقوم بها الى باريس.
 
وكتب مولوي في تغريدة عبر "تويتر": "تشرفت بالمشاركة في احتفال اليوم الوطني الإماراتي خلال وجودي في باريس، برفقة سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان. كلنا أمل ألا يغيب هذا الاحتفال عن لبنان لوقت اطول وان تعود الحركة الديبلوماسية الإماراتية الى بيروت "ملتقى العرب".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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