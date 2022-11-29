بيان مهمّ لمصرف لبنان عن المستفيدين من التعميم 158... ماذا في تفاصيله؟

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

Advertisement

"بلغ عدد العملاء الذين إستفادوا من مفاعيل التعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 8 حزيران 2021 ما مجموعه /172.128/عميلا حتى نهاية شهر آب 2022، وقد بلغ المبلغ الإجمالي المدفوع لهؤلاء العملاء ما يوازي /1.168.412.757/ دولارا أميركيا منها /584.379.021/ دولارا أميركيا دفعت نقداً مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف.من ناحية أخرى سددت المصارف كامل الودائع لـ /74.362/ حساباً خاصاً متفرعاً حتى نهاية شهر آب 2022، وما زال ما مجموعه /97.766/ عميلا يستفيدون من مفاعيل هذا التعميم في شهر أيلول 2022.وقد توزعت تلك الحسابات بنسبة 93.3% للمقيمين و6.7% لغير المقيمين كما توزعت بنسبة 55.4% للذكور و44.6% للإناث.هذا الرقم قد يتبدل مستقبلاً في حال قرر عملاء جدد الإستفادة من هذا التعميم".