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لبنان

بيان مهمّ لمصرف لبنان عن المستفيدين من التعميم 158... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 09:52
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
 
"بلغ عدد العملاء الذين إستفادوا من مفاعيل التعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 8 حزيران 2021 ما مجموعه /172.128/عميلا حتى نهاية شهر آب 2022، وقد بلغ المبلغ الإجمالي المدفوع لهؤلاء العملاء ما يوازي /1.168.412.757/ دولارا أميركيا منها /584.379.021/ دولارا أميركيا دفعت نقداً مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف.
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من ناحية أخرى سددت المصارف كامل الودائع لـ /74.362/ حساباً خاصاً متفرعاً حتى نهاية شهر آب 2022، وما زال ما مجموعه /97.766/ عميلا يستفيدون من مفاعيل هذا التعميم في شهر أيلول 2022.
وقد توزعت تلك الحسابات بنسبة 93.3% للمقيمين و6.7% لغير المقيمين كما توزعت بنسبة 55.4% للذكور و44.6% للإناث.
هذا الرقم قد يتبدل مستقبلاً في حال قرر عملاء جدد الإستفادة من هذا التعميم".
 
 

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