توقيفات ومشتبه بهم... ما جديد جريمة قتل الشاب علي خضر مهدي؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت 3 أشخاص من المشتبه بهم في حادثة قتل الشاب علي خضر مهدي من بينهم أحد اقربائه، وباشرت التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص. Advertisement

في السيّاق عينه، قامت دورية من مخابرات الجيش بمداهمة أحد المنازل في بلدة القصيبة الجنوبية – قضاء النبطية .