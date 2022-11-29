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لبنان

توقيفات ومشتبه بهم... ما جديد جريمة قتل الشاب علي خضر مهدي؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 10:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت 3 أشخاص من المشتبه بهم في حادثة قتل الشاب علي خضر مهدي من بينهم أحد اقربائه، وباشرت التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.
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في السيّاق عينه، قامت دورية من مخابرات الجيش بمداهمة أحد المنازل في بلدة القصيبة الجنوبية – قضاء النبطية.
 
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