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لبنان

ميقاتي رأس إجتماعاً للمجلس الوطني للسلامة المرورية... إليكم المقررات التي صدرت

Lebanon 24
29-11-2022 | 10:25
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للمجلس الوطني للسلامة المرورية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، وشارك فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري خوري، وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة، الامين العام  لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامة، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
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مقررات
وصدرت عن الاجتماع المقررات الاتية: 
 
1- تكليف مجلس الإنماء والإعمار المُضي بتلزيم أعمال الصيانة بما فيها مستلزمات السلامة المرورية وفقاً لما جاء في إتفاقية القرض مع البنك الدولي، على أن تحدد وزارة الأشغال العامة والنقل الأولويات، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار.
 
2- تكليف مجلس الإنماء والإعمار المُضي بتلزيم الإستراتجية الوطنية للسلامة المرورية بتمويل من قرض الطرقات والعمالة مع البنك الدولي. 
 
3- تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعادة صيانة المركز الرئيسي للمجلس الوطني للسلامة المرورية المتضرر جراء إنفجار الرابع من آب، بعد تأمين التمويل اللازم.
 
4- تكليف وزراء العدل، التربية والتعليم العالي والداخلية والبلديات دراسة مسودة منهاج مباراة الكفاءة التي على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوها ومنهاج الدورات التي يتم بموجبها تأهيل خبراء السير المجاز لهم قبل صدور القانون 243/2012.

وزير الزراعة
وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعرض معه شؤون وزارته.
 
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