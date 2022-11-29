البستاني: "‏الأمطار عم تتحوّل نقمة لأهالي كسروان"

غردت النائبة ندى بستاني عبر حسابها على" تويتر": "‏الأمطار يللي مفروض تكون نعمة عم تتحوّل نقمة لأهالي كسروان. للمرة التالتة هالمشهد عم يتكرّر وبوقت خروج التلاميذ من المدارس. بناشد رئيس الحكومة ووزير الأشغال والهيئة العليا للإغاثة للتحرك فورًا وإيجاد الحلّ لهالموضوع و تعويض المتضررين ومعاقبة المقصرين".

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