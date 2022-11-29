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لبنان

البستاني: "‏الأمطار عم تتحوّل نقمة لأهالي كسروان"

Lebanon 24
29-11-2022 | 10:31
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 غردت النائبة  ندى بستاني عبر حسابها على" تويتر": "‏الأمطار يللي مفروض تكون نعمة عم تتحوّل نقمة لأهالي كسروان. للمرة التالتة هالمشهد عم يتكرّر وبوقت خروج التلاميذ من المدارس. بناشد رئيس الحكومة ووزير الأشغال والهيئة العليا للإغاثة للتحرك فورًا وإيجاد الحلّ لهالموضوع و تعويض  المتضررين ومعاقبة المقصرين".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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