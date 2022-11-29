الجميّل استقبل السفير البريطاني.. هذا ما تمّ بحثه

Advertisement

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل السفير البريطاني في هاميش كاول في زيارة تعارف، جرى في خلالها البحث في آخر التطورات على الساحة اللبنانية.وحضر اللقاء منسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، وتم خلاله "التشديد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام العمل المؤسساتي في البلاد"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل.كما وجرى التأكيد على "اهمية القيام بالاصلاحات الضرورية وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار".