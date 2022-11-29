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لبنان

قبالة الناقورة.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي مؤخراً؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 11:36
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28/11/2022 الساعة 15.52 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 4 دقائق.
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وبتاريخ 29/11/2022 اعتباراً من الساعة 7.50 ولغاية الساعة 9.20، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة حوالى 370 متراً. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
 
 
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