قبالة الناقورة.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي مؤخراً؟

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وبتاريخ 29/11/2022 اعتباراً من الساعة 7.50 ولغاية الساعة 9.20، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة حوالى 370 متراً. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".