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لبنان

مطلوبان بموجب مذكرات توقيف عدّة في قبضة الجيش

Lebanon 24
29-11-2022 | 11:48
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 11 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم ــ الضاحية الجنوبية المواطنَين (ح.ر.) و(م.إ.) المطلوبَين بموجب مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والسلب والسرقة بقوة السلاح، وتجارة الأسلحة، إضافة إلى محاولة القتل، وضبطت بحوزتهما مسدساً حربياً.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
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