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لبنان

ما الذي كشفه وزير الأشغال عن "السيول" التي ضربت كسروان اليوم؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 12:10
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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "فيديو من منطقة ساحل علما - شننعير يظهر بوضوح مكان تدفّق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرق في البلدات لتتشكل عبرها سيول، جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد".
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ولفت حمية إلى أن سبب الذي حصل هو "التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها من قبل الجهات المختصة: البلديات- وزارة الطاقة".

وفي وقت سابق، قال حمية: "إن مسؤوليتنا الطرق الدولية، وما حصل على أوتوستراد جونيه ليس من مسؤوليتنا، فهو بسبب السيول والتعديات".
 
 
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