ما الذي كشفه وزير الأشغال عن "السيول" التي ضربت كسروان اليوم؟

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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "فيديو من منطقة ساحل علما - شننعير يظهر بوضوح مكان تدفّق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرق في البلدات لتتشكل عبرها سيول، جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد".ولفت حمية إلى أن سبب الذي حصل هو "التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها من قبل الجهات المختصة: البلديات- وزارة الطاقة".وفي وقت سابق، قال حمية: "إن مسؤوليتنا الطرق الدولية، وما حصل على أوتوستراد جونيه ليس من مسؤوليتنا، فهو بسبب السيول والتعديات".