وسط السّيول في كسروان.. عمليات الدفاع المدني لإنقاذ المواطنين مُستمرّة!

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وبحسب المديرية، فقد تمكّنت العناصر من إنقاذ باص لنقل التلاميذ إثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة الفيدار"، مشيرة إلى أنّه "تم تسليم التلاميذ إلى ذويهم من دون تسجيل وقوع أي إصابات".



وفي مستيتا، تمكّنت عناصر الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم وتمكينهم من متابعة سيرهم بأمان.



إلى ذلك، عملت العناصر على سحب المياه من داخل عدد من المنازل والمستودعات في احياء حالات وبلاط والفيدار. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر "تويتر" أن "عناصرها توصل العمل منذ الساعة 14،40 من تاريخ اليوم الواقع في 29-11-2022 ولغاية الساعة على انقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم على جسر الفيدار، حيث ارتفع منسوب المياه محولاً الطرقات الى مستنقعات للمياه بسبب غزارة المُتساقطات".وبحسب المديرية، فقد تمكّنت العناصر من إنقاذ باص لنقل التلاميذ إثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة الفيدار"، مشيرة إلى أنّه "تم تسليم التلاميذ إلى ذويهم من دون تسجيل وقوع أي إصابات".وفي مستيتا، تمكّنت عناصر الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم وتمكينهم من متابعة سيرهم بأمان.إلى ذلك، عملت العناصر على سحب المياه من داخل عدد من المنازل والمستودعات في احياء حالات وبلاط والفيدار.

مع هذا، فقد عملت عناصر من الدفاع المدني على سحب باص لنقل الركاب علق جراء تبرك مياه الأمطار وقاموا بمساعدته على متابعة سيره بأمان في عجلتون - كسروان.

وفي أدما وكفرحباب والصفرا، تم إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم بسبب السيول، وقد حصل الأمرُ نفسه أيضاً في ذوق مكايل.



ولا زالت عمليات الانقاذ مستمرة لغاية الساعة لتأمين وصول المواطنين الى منازلهم بآمان، وفق ما أكّدته المديرية.

إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في ذوق مكايل.



عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٢٩ على سحب عدد من السيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في ذوق مكايل-كسروان. pic.twitter.com/ForTntBB4d — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 29, 2022