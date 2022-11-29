يتحضّر "التيار الوطني الحر" لخوض المرحلة الأولى من انتخاباته الداخلية في الأقضية يومي السبت والأحد المقبلين.

ووفقاً لمعلومات "لبنان 24"، أطلق "التيار" عبر تطبيقه الالكتروني اليوم، دعوات للمنتسبين لإجراء انتخابات تجريبية قبل نهاية الأسبوع، تمهيداً لاختيار "ممثلي الأقضية في المجلس الوطني" كمرحلة أولى والتي ستقام "حصراً" عبر تطبيق الحزب.