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لبنان

إلى معوّض "الثرثار": ما هكذا يكون مشوار الرئاسة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2022 | 13:40
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يبدو أن المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوّض قرر أن ينطلق في مسيرته نحو الرئاسة بزخم "الثرثرة والنميمة"، مستهدفا هذه المرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

استغل منبر اللجان المشتركة ليطلق لسانه برواية مفبركة مفادها "ان رئيس الحكومة أبلغ أحد السفراء بأن النواب يؤخرون إقرار القوانين الإصلاحية ومن بينهم النائب معوّض. وقام السفير بمعاتبة الأخير على موقفه وأجرى مكالمة ثلاثية ضمت رئيس الحكومة حيث قام النائب معوّض بتوضيح موقفه". (انتهت رواية النائب معوض)
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سعادة النائب،
 
يبدو أن حنينك الدائم الى السفارات ودعم السفارات يجعلك تخلط دوما بين الحقيقة والوهم. إن دولة رئيس الحكومة، يا سعادة المرشح  كان واضحاً في مداخلاته المتكررة امام المجلس النيابي في شرح أهمية اقرار القوانين الاصلاحية لبدء ورشة التعافي، وبالتالي ليس هو مَنْ يشكو النواب الى السفارات، فهذه "المهنة" لها أربابها ومساعداتها، وأنت الأعلم والأخبر  بها. وإذاً كنت منزعجاً من مواقف رئيس الحكومة من الملف الرئاسي، فحري بك ان تعبّر عن موقفك بشجاعة وكِبَر، لا باسلوب يفتقر الى النضوج السياسي.

ليس هكذا يكون مشوار الزعامة والرئاسة فانتبه لئلا تودي بك زلات لسانك الى المهوار. إنّها نصيحة مجانية فخذها بعين الاعتبار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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