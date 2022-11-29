بتوجيه من برّي.. مستشفى قد تحصل على كهرباء باستمرار

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يُشار إلى أنّ زيارة الهيئة للمستشفى تأتي بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من المقرر أن يزور وفدٌ من المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكوميّ في بيروت، وذلك من أجل العمل مع مؤسسة "كهرباء لبنان" على تأمين خطّ كهربائي خاص للمستشفى، يساهم في تغذيتها بالكهرباء بشكل مستمر تلافياً لإقفالها بسبب ارتفاع كلفة المازوت.