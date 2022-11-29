عن الأمن في لبنان.. ماذا قال وزير الداخلية لمغتربين لبنانيين في فرنسا؟

شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي على "ضرورة انصراف القوى السياسية كافة في مجلس النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية مؤمن بمنطق الدولة ويسعى الى بناء الدولة بعيدا من منطق الاصطفاف الطائفي والانقسام الداخلي".

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وخلال لقائه وفداً من الجالية اللبنانية في فرنسا في مقر السفارة اللبنانية في باريس، بدعوة من السفير رامي عدوان، شدد المولوي على أن "القوى الأمنية ستواصل حفظ مجتمعها ومكافحة الفساد والمفسدين على الصعد كافة".

مع هذا، فقد أكد مولوي "على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في مكافحة تهريب المخدرات واتخاذ الاجراءات الآيلة الى طمأنة العالم والأشقاء العرب بشكل خاص".

من جهته، رحب السفير عدوان بالوزير مولوي في باريس، مؤكداً أن الجالية اللبنانية في فرنسا ناشطة وتعكس صورة لبنان الجميلة في فرنسا.