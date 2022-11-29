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لبنان

رابطة موظفي الادارة العامة: دولرة الرواتب حق مكتسب لأصحابها

Lebanon 24
29-11-2022 | 16:38
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اعتبرت رابطة موظفي الادارة العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "دولرة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية  وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات  المجتمع بما فيها الدولة هي حق مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة".
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وطالبت الرابطة "بايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والدواء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات وإعادة الدوام الرسمي اليومي إلى ما كان عليه، حرصا على حياة اجتماعية وتربوية ومعيشية سليمة للعائلات وحرصاً على عدم تشرد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي يفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم".
وختمت: "حق الموظفين بالعودة إلى الحياة لا ينتظر وهو أولوية الأولويات".
 
 
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