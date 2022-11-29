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لبنان
استبعاد إبطال كلّي لقانون الموازنة
Lebanon 24
29-11-2022
|
17:13
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استبعد مسؤول كبير إقدام المجلس الدستوري على إبطال كلِّي لقانون الموازنة عن العام 2022، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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