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لبنان
لبنان في صلب محادثات ماكرون- بايدن.. وتشديد اممي على اولوية انتخاب رئيس
Lebanon 24
29-11-2022
|
22:05
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تترقب الأوساط اللبنانية طرح ملف لبنان بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والاميركي جو بايدن في واشنطن في الساعات المقبلة.
بالتوازي حضر ملف لبنان على طاولة مجلس الامن الدولي حيث قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا احاطة الى مجلس الأمن بشأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. وأشادت المنسقة الخاصة بالخطوة التي اتخذتها لبنان وإسرائيل بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية، الا انها نوهت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد في الداخل اللبناني لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وأشارت بشكل خاص إلى ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الفراغ في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
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وقالت "في ظل التدهور الإجتماعي والإقتصادي، فإن الحد الأدنى الذي يتوقعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة". وأضافت: "أكرر دعوتي لجميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى انتهاج مقاربة بناءة وتجسير الهوة لتجاوز الصعوبات والخلافات".
وفي تغريدة لها أمس عادت إلى إبداء السرور لرؤية مجلس الأمن "متّحداً في دعم لبنان مع تأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير وتنفيذ الإصلاحات".
وفي بيروت إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروتي شيا وجرى بحث الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين. ولاحقا زارت شيا الرابطة المارونية، حيث قدمت شيا عرضاً مسهباً عن الاسهامات الاميركية في عدد من المشروعات الانمائية والدور الفعال الذي اضطلعت به في تسريع ترسيم الحدود وشددت على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وإن الاطالة والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان. وأضافت انه يتعين البت بالاصلاحات المطلوبة، لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للدول والمنظمات المانحة البدء بمساعدة لبنان على النهوض. مؤكدة أن الوضع في لبنان غير ميؤوس منه.
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