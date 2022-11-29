"الكتائب اللبنانيّة" تنفي اجتماعها بحزب الله.. داغر: لن ننتخب بأيّ شكل مرشح 8 آذار

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": جدد الامين العام لحزب «الكتائب» سيرج داغر نفي خبر الاجتماع الذي عُقد بين «الكتائب» وحزب الله في الضاحية، مؤكّداً على أن لا حديث في الاستحقاق الرئاسي، وليس من حوار بشكل عام.

Advertisement

كما شدّد على أنّ «الكتائب» لن تنتخب مرشّح 8 آذار بأي شكل من الأشكال، وأنّه «في حال استمرّ حزب الله على حاله سنصل الى الطلاق». أمّا الحوار فيمكن أن يحصل عندما يصبح الحزب لبنانياً. وتقول المصادر نفسها انّ الأخبار غير الصحيحة غالباً ما تُرمى في بعض وسائل الإعلام لجسّ النبض منها، ولإثارة نوع من النقاش حولها.

وأشارت المصادر الى أنّ جميع الكتل النيابية وكأنّها لا تزال تنتظر حصول أمر ما من الخارج، من دون أن تطلب أي مبادرة من أي دولة خارجية. وهذا ما يجعل جلسات الانتخاب «مشهداً مسرحيّاً» يتجدّد كلّ أسبوع، من دون أن يكون هناك نيّة جديّة لانتخاب الرئيس. علماً بأنّ الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي المنهار يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، ومن ثمّ تشكيل حكومة جديدة لتلافي الفوضى الإجتماعية، التي قد تسود البلاد بفعل سياسات التفقير والتجويع. فالشعب لم يعد يحتمل، ولا بدّ من إيجاد الحلول للأزمات في المؤسسات الرسمية، وعدم تركه يتدبّر أموره من تلقاء نفسه.