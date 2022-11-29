Advertisement

لبنان

"الكتائب اللبنانيّة" تنفي اجتماعها بحزب الله.. داغر: لن ننتخب بأيّ شكل مرشح 8 آذار

Lebanon 24
29-11-2022 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1015524-638053845380314309.png
Doc-P-1015524-638053845380314309.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": جدد الامين العام لحزب «الكتائب» سيرج داغر نفي خبر الاجتماع الذي عُقد بين «الكتائب» وحزب الله في الضاحية، مؤكّداً على أن لا حديث في الاستحقاق الرئاسي، وليس من حوار بشكل عام.
Advertisement
 
 
كما شدّد على أنّ «الكتائب» لن تنتخب مرشّح 8 آذار بأي شكل من الأشكال، وأنّه «في حال استمرّ حزب الله على حاله سنصل الى الطلاق». أمّا الحوار فيمكن أن يحصل عندما يصبح الحزب لبنانياً. وتقول المصادر نفسها انّ الأخبار غير الصحيحة غالباً ما تُرمى في بعض وسائل الإعلام لجسّ النبض منها، ولإثارة نوع من النقاش حولها.
 
 
وأشارت المصادر الى أنّ جميع الكتل النيابية وكأنّها لا تزال تنتظر حصول أمر ما من الخارج، من دون أن تطلب أي مبادرة من أي دولة خارجية. وهذا ما يجعل جلسات الانتخاب «مشهداً مسرحيّاً» يتجدّد كلّ أسبوع، من دون أن يكون هناك نيّة جديّة لانتخاب الرئيس. علماً بأنّ الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي المنهار يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، ومن ثمّ تشكيل حكومة جديدة لتلافي الفوضى الإجتماعية، التي قد تسود البلاد بفعل سياسات التفقير والتجويع. فالشعب لم يعد يحتمل، ولا بدّ من إيجاد الحلول للأزمات في المؤسسات الرسمية، وعدم تركه يتدبّر أموره من تلقاء نفسه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-11-30
03:05 | 2022-11-30
03:04 | 2022-11-30
03:00 | 2022-11-30
02:49 | 2022-11-30
02:45 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website