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لبنان

المصارف توقف الشيكات بالدولار

Lebanon 24
29-11-2022 | 22:57
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كتبت" الاخبار": إثر صدور قرار باعتماد سعر رسمي بقيمة 15000 ليرة للدولار، توقفت غالبية المصارف عن استلام شيكات مصرفية بالدولار. عزا مصرفيون هذا التوقف إلى أن المصارف لا تريد زيادة الالتزامات بالدولار التي ستترتب عليها تجاه الزبائن، أي أنها ستزيد قيمة الودائع وستزيد معها قيمة الالتزامات، وفي المقابل فإن ليست لديها مصلحة في تغذية حسابات الزبائن الذين يواظبون على سحب المبالغ بالليرة وفق التعميم 151، لأن ذلك سيزيد من الضغط على سحب النقد بالليرة.
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