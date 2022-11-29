Advertisement

لبنان

جلسة تشريعية قريبا؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1015540-638053871309808822.jpg
Doc-P-1015540-638053871309808822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الجمهورية" ان مجلس النواب، الذي يعقد جلسته الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً، سيكون على موعد مع احتمال عقد جلسة تشريعية له قبل نهاية السنة او مطلع السنة الجديدة بعد اكتمال البنود والمواضيع التي تحتاج الى تشريع.
Advertisement
 
وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انّ رئيس المجلس لن يتردد في الدعوة الى جلسة تشريعية او اكثر اذا اقتضى الامر. مُذكّرة بأنه، وبحسب المادة ٦٢ من الدستور، فإن المجلس يبقى في حال انعقاد دائم ويحق له التشريع طالما الحكومة مستقيلة ولن يحتاج الى فتح دورة استثنائية لأنّ دورة انعقاده تبقى مفتوحة بحكم الدستور. واشارت المصادر الى انّ الرئيس نبيه بري، وعلى الرغم من انّ لديه كل الحق بحُكم صلاحياته بالدعوة الى جلسة، الا انه لن يدعو الى جلسة تَحَدّ وسيكون حريصاً على ان يكون التشريع فقط للضرورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-11-30
03:05 | 2022-11-30
03:04 | 2022-11-30
03:00 | 2022-11-30
02:49 | 2022-11-30
02:45 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website