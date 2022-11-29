جلسة تشريعية قريبا؟

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كتبت" الجمهورية" ان مجلس النواب، الذي يعقد جلسته الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً، سيكون على موعد مع احتمال عقد جلسة تشريعية له قبل نهاية السنة او مطلع السنة الجديدة بعد اكتمال البنود والمواضيع التي تحتاج الى تشريع.وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انّ رئيس المجلس لن يتردد في الدعوة الى جلسة تشريعية او اكثر اذا اقتضى الامر. مُذكّرة بأنه، وبحسب المادة ٦٢ من الدستور، فإن المجلس يبقى في حال انعقاد دائم ويحق له التشريع طالما الحكومة مستقيلة ولن يحتاج الى فتح دورة استثنائية لأنّ دورة انعقاده تبقى مفتوحة بحكم الدستور. واشارت المصادر الى انّ الرئيس نبيه بري، وعلى الرغم من انّ لديه كل الحق بحُكم صلاحياته بالدعوة الى جلسة، الا انه لن يدعو الى جلسة تَحَدّ وسيكون حريصاً على ان يكون التشريع فقط للضرورة.