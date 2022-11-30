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لبنان

عصابة مأجورة ترتكب أعمالاً جرمية.. وهذا ما حصل في النبطية

Lebanon 24
30-11-2022 | 00:14
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أقدم كل من ع.ن. وف.م. ون. ن. على اقتحام ومهاجمة منزل المدعو ح. ب. في مدينة النبطية. 
وقد تمكن صاحب المنزل من القاء القبض على ع. ن. فيما فر الاخران الى جهة مجهولة. 
وقد اعترف ع. ن. فور القاء القبض عليه انه ينتمي الى عصابة مأجورة ترتكب اعمالا اجرامية مقابل بدل مالي.
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تم تسليمه الى قوى الامن الداخلي ويجري البحث عن الفارين اللذين كانا بصحبته
 
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