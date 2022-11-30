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لبنان

مجلس الوزراء سينعقد الاسبوع المقبل وملف النازحين على طاولة السراي عصرا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2022 | 01:00
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سيدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد الاسبوع المقبل، بالنظر الى وجود العديد من الملفات الملحة التي تحتاج الى قرارات على المستوى الحكومي ومن ابرزها مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى.

وهذا الملف كان امس محور بحث بين الرئيس ميقاتي ووزيري المال والصحة ولجنة الصحة النيابية ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض إنه "يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات، حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات"، مشيراً الى أنه "بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا المرسوم، وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذّر صرف هذه المستحقات، ما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى".

في المقابل سيحضر ملف النازحين السوريين على طاولة اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا عند الخامسة عصرا في السراي الحكومي، حيث سيصار الى متابعة القرارات المتخذة في هذا الملف والاتفاق على الخطوات الجديدة.

ويأتي الاجتماع قبيل بدء المحادثات الرسمية بين الحكومة اللبنانية والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي وصل الى بيروت امس.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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