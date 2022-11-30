بعد فيضان الطرقات في كسروان أمس.. هذا ما قاله وزير الاشغال

غرد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "طوال الليلة الماضية عملت ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل على رفع الأتربة والحصى والأوساخ التي جرفتها معها السيول المتدفقة من الاعالي إلى الأوتوستراد، فضلا عن تعزيلها من مجاري التصريف منعا لانسدادها، ونجدد الدعوة لقيام الجميع بمسؤولياتهم داخل البلدات وعلى مجاري الأنهر".

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