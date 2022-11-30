بعد فيضان الطرقات في كسروان أمس.. هذا ما قاله وزير الاشغال

طوال الليلة الماضية عملت ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل على رفع الأتربة والحصى والأوساخ التي جرفتها معها السيول المتدفقة من الاعالي إلى الأوتوستراد فضلا عن تعزيلها من مجاري التصريف منعاً لانسدادها ونجدد الدعوة لقيام الجميع بمسؤولياتهم داخل البلدات وعلى مجاري الأنهر pic.twitter.com/L9VTAeqHRX
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 30, 2022
طوال الليلة الماضية عملت ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل على رفع الأتربة والحصى والأوساخ التي جرفتها معها السيول المتدفقة من الاعالي إلى الأوتوستراد فضلا عن تعزيلها من مجاري التصريف منعاً لانسدادها ونجدد الدعوة لقيام الجميع بمسؤولياتهم داخل البلدات وعلى مجاري الأنهر pic.twitter.com/L9VTAeqHRX