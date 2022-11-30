طعنوه وسلبوه ما بحوزته.. هذا ما جرى في القلمون مساء أمس

تعرض شاب من سكان منطقة القلمون الشمالية، لطعنات سكين خفيفة، بعد ان اعترض طريقه 3 شبان على دراجاتهم النارية عند جسر المشاة في المنطقة، وسرقوا ما بحوزته وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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