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لبنان

طعنوه وسلبوه ما بحوزته.. هذا ما جرى في القلمون مساء أمس

Lebanon 24
30-11-2022 | 00:18
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تعرض شاب من سكان منطقة القلمون الشمالية، لطعنات سكين خفيفة، بعد ان اعترض طريقه 3 شبان على دراجاتهم النارية عند جسر المشاة في المنطقة، وسرقوا ما بحوزته وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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